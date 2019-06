Condividi

Ieri a Padova 7 mila persone hanno sfilato nel centro per il gay Pride e i diritti civili delle persone Lgbt. In piazza del Santo Forza Nuova ha organizzato un picchetto di protesta. Al termine 3 militanti della formazione di estrema destra sono stati aggrediti, sembra da 5 persone non meglio identificate.

Nessuno di loro si è recato in ospedale per farsi medicare. La Digos sta indagando per far luce sull’accaduto. (t.d.b.)

