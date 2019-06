Incidente Venezia, ira di Brugnaro: «Toninelli responsabile»

Condividi

Linkedin email

«Le responsabilità di quello che sta succedendo, mi dispiace dirlo, sono del ministro Toninelli, chiedete a lui. Ha bloccato tutto, non sappiamo più come dirlo, lo chiediamo per piacere». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è furioso nei confronti del ministro dei Trasporti del Movimento 5 Stelle, dal quale attende una risposta da mesi sulla questione delle grandi navi in laguna. «La soluzione di non transitare per il Canale della Giudecca – ha spiegato ieri Brugnaro in conferenza stampa con il Prefetto – era già stata proposta, cioè quella approvata al Comitatone, che è nelle mani di Toninelli che la deve sbloccare».

«Gli ho chiesto oggi (ieri, ndr) di venire domani, dopodomani, per parlarne insieme, mi ha risposto che si è arrabbiato per le polemiche. Ma c’è stato un incidente, non è una cosa da poco. Mi ha detto – ha aggiunto – che tra 2-3 settimane porteranno i progetti. E allora aspettiamo queste settimane, finirà che dirà che forse farà un porto a Chioggia fra 10 anni». Il sindaco, invece, chiede risposte in tempi rapidi: «noi la soluzione la vogliamo subito. Se no ce le faremo da soli. La città non può andare avanti così, speriamo che l’Italia non vada avanti così, se no è un problema». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)