Padova, militanti Forza Nuova denunciati per rissa

I tre militanti di Forza Nuova che hanno denunciato di essere stati aggrediti sabato pomeriggio da cinque giovani attivisti di sinistra, saranno denunciati per rissa. Come riporta Enrico Ferro sul Mattino di oggi, i neofascisti erano scesi in piazza per manifestare contro il corteo del Padova Pride.

Alla fine del sit in tre di loro – tutti da fuori città – si sono incamminati lungo il percorso del corteo del Pride, al fine di provocare i manifestanti, finendo per imbattersi nel gruppo di antagonisti. Lo scontro, senza feriti, ha richiesto l’intervento della polizia.

(Ph. Imagoeconomica)