Toscani: «a sinistra più simpatici e intelligenti. Salvini? Un mostro»

«Chi vota la Lega non capisce tanto, non capisce il futuro. Ci vuole tempo, ancora non siamo civili». Con queste parole ai microfoni de La Zanzara Oliviero Toscani riaccende la polemica. «Quelli di sinistra sono più simpatici, più intelligenti, più rock’n roll, più liberi, meno teste di cazzo. E’ una cosa che ho imparato da ragazzo. Per quello sono di sinistra, mica per altro. A sinistra c’è più civiltà, facendo certo grandi sbagli, grandi errori».

Poi il fotografo attacca Matteo Salvini: «è un mostro. Anche Dracula piace, tutti vanno a vedere i film di Dracula, vanno a vedere i film dei mostri. La gente è affascinata dai mostri. C’è questa sindrome di Stoccolma». Alle elezioni europee Toscani ha votato Pd: «e me ne vanto. La prima volta in vita mia». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)