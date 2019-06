Tragedia nel Padovano, 19enne si getta sotto un treno

Condividi

Un gesto inspiegabile continuano a ripetere i parenti e gli amici di Marta, la 19enne che ieri, subito dopo la messa ha deciso di porre fine alla sua vita lasciandosi travolgere da un treno. La tragedia è successa a Vigodarzere, in provincia di Padova, una piccola comunità rimasta sotto choc dalla notizia.

Marta era molto attiva in parrocchia e, dopo la messa, era attesa in patronato per il pranzo. Invece ha scelto di uscire prima dalla funzione e dirigersi verso i binari ferroviari. La giovane non avrebbe lasciato biglietti e nessuno sa spiegarsi cosa l’abbia spinta ad un gesto così estremo. (a.mat.)

Fonte: PadovaOggi

Vi ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678