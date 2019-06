Tumori: Cancer Center, su Doctor’s Life la nuova realtà del Gemelli di Roma

Condividi

Roma, 3 giu. (AdnKronos Salute) – Una nuova realtà nella lotta al cancro alla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Guidato da un oncologo di grandissima esperienza, Giampaolo Tortora, il nuovo Comprehensive Cancer Center coordinerà le attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di 40 strutture interne al policlinico romano, tutte quelle che si occupano del trattamento dei tumori. Il nuovo Cancer Center è il tema del documentario ‘Noi Salute’ a breve in onda su ‘Doctor’s Life’, il canale h24 dedicato alla formazione di medici e farmacisti in onda su Sky (canale 440). Un estratto del video andrà in onda anche su Salus Tv. Per dettagli sulla programmazione: www.doctorslife.it (sezione programmi tv).

Grazie al nuovo centro, non saranno più necessari ‘viaggi della speranza’ non solo da Sud verso Nord, ma anche all’interno dello stesso ospedale. Spesso i pazienti oncologici passano infatti di reparto in reparto per ricevere le giuste cure dai tanti specialisti coinvolti nel processo di diagnosi e cura della loro malattia. Il nuovo Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma rivoluziona il concetto di presa in carico dei malati, con un team multidisciplinare che esamina caso per caso e che segue il paziente disegnando un percorso unico, personalizzato, senza necessità di diversi consulti e spostamenti all’interno dell’ospedale.