Venezia, comitato No grandi Navi: «basta prese in giro»

«Un disastro sfiorato». Ha commentato così il portavoce del comitato No Grandi Navi, Tommaso Cacciari, l’incidente avvenuto ieri nel canale della Giudecca. «Potevano esserci dei morti, morti solo per tutelare gli interessi speculativi di chi sta facendo i miliardi sulla pelle della nostra città, è ora di dire basta prenderci in giro». Come riporta Vera Mantengoli su La Nuova Venezia, Cacciari ne ha anche per il ministro Tonineli, definito «il re dei buffoni».

«I Cinque Stelle si sono sempre dichiarati più no navi del Comitato No Grandi Navi, ma sono al Governo, nel ministero competente e non hanno fatto nulla. Toninelli ha la coscienza macchiata per quello che è successo oggi perché ha le carte per cambiare e non lo sta facendo», ha aggiunto Cacciari, annunciando una nuova manifestazione di protesta per sabato pomeriggio.

(Ph. Shutterstock)