Zanzare sempre più aggressive: meglio correre ai ripari

Dopo un mese di maggio piuttosto anomalo, tra pioggia e temperature sotto la media, sembra finalmente arrivata l’estate. Insieme al sole e al caldo però stanno per arrivare anche le temute zanzare. Soprattutto negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, questi fastidiosi insetti diventano sempre più aggressivi e resistenti a disinfestazioni e spray vari. Questa “anarchia climatica” è un vero e proprio paradiso terrestre per le zanzare che stanno diventando anno dopo anno un problema da non sottovalutare. Solo in Italia sono presenti ben 60 specie differenti di zanzare, raggruppabili in 3 grandi famiglie: le Culex, ovvero quelle comuni, le Anopheles, tristemente note per la diffusione della malaria e le Aedes più volgarmente note come zanzare tigre.

Ma come fare per difendersi in maniera efficace da questi fastidiosi insetti senza spendere troppo? La soluzione perfetta sono le zanzariere magnetiche online di JustGo! Si tratta di una struttura composta da una rete a maglia sottile che impedisce alle zanzare di passare. La tenda presenta un’apertura al centro che permette il passaggio di persone e animali domestici. Inoltre sono a prova di bambini, anche dei più sbadati ed esuberanti. Ma come funziona? La zanzariera magnetica, grazie ad una serie di calamite poste nei due lembi ad una distanza regolare l’una dall’altra, si richiude facilmente per caduta subito dopo il passaggio.

Il montaggio è facile ed intuitivo e in 10 minuti riuscirai a montare la tua zanzariera magnetica ad arte: si può scegliere tra velcro e fermagli adesivi oppure chiodini. Oltre ad essere adatta per qualsiasi tipo di telaio, si può personalizzare anche in altezza e si può tagliare a seconda delle proprie esigenze senza il rischio che si sfilacci. Si possono applicare sia a casa su porte e finestre ma sono ideali anche per il campeggio, per la roulotte, il camper e i bungalow. La zanzariera magnetica JustGo è disponibile in due colori: bianco e nero. Non ha potere oscurante e fa passare la luce in ugual misura. Infine, quando l’estate giunge al termine, si può comodamente rimuovere fino alla bella stagione successiva. Cosa stai aspettando? Acquista subito la tua zanzariera magnetica!