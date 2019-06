Fumo: sindaco Ladispoli, ‘da oggi divieto in spiaggia’

Condividi

Roma, 4 giu. (AdnKronos Salute) – “L’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, la salute dei cittadini e il decoro urbano di Ladispoli. Un patrimonio collettivo che difenderemo in ogni modo”. Lo ha detto il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, annunciando la pubblicazione dell’ordinanza, immediatamente esecutiva, con cui si stabilisce che in tutte le spiagge del territorio del Comune di Ladispoli è vietato fumare sulla battigia e in prossimità della stessa, nonché nello specchio acqueo di competenza comunale, ovvero fino a 200 metri lineari da riva. L’atto prevede anche il divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo, come cenere e mozziconi di sigarette, nelle acque, negli arenili e su tutto il territorio comunale.

“E’ solo il primo passo – prosegue Grando – per arrivare all’obiettivo finale di introdurre il divieto assoluto di fumo sulle spiagge della nostra città. Siamo stanchi di vedere le nostre spiagge e le nostre strade deturpate da mozziconi di sigaretta. La violazione dell’ordinanza sarà punita con una sanzione fino a 500 euro. Sono certo che i cittadini, gli operatori balneari e i turisti che popolano la nostra città apprezzeranno questa iniziativa, destinata a salvaguardare la salute, il decoro urbano e l’ambiente”.