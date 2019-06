Incidente Venezia, “profezia” di Celentano: «governo dovrebbe cadere»

Condividi

Adriano Celentano profetico e arrabbiato sulle grandi navi a Venezia. Il molleggiato ha pubblicato sul blog del suo sito la scena inedita di un episodio del suo cartoon “Adrian” non ancora trasmesso in tv, in cui una nave da crociera va a sbattere contro la Basilica di San Marco. Una sequenza quasi profetica, visto ciò che è accaduto domenica scorsa a Venezia. Il titolo del post è un duro attacco alla politica: “Un motivo per cui i governi dovrebbero cadere“. «Mi auguro – scrive Celentano – che, dopo questo grave incidente, chi deve decidere decida in fretta e con il coraggio dell’onestà». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Adrian, fotogramma)