Rifiuti illeciti dalla Campania al Veneto: sequestrate 10 mila tonnellate

«Ancora una brillante operazione nel combattere lo smaltimento illecito di rifiuti coordinata dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, in questo caso di Milano, che ringrazio per il prezioso lavoro che svolgono a tutela dell’ambiente, del territorio e della popolazione». A dirlo l’assessore regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin nel commentare la notizia del sequestro di 10mila tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania e illecitamente ridistribuiti in varie regioni italiane, tra le quali il Veneto.

«La Regione Veneto – sottolinea l’assessore – da tempo ha attivato una convenzione proprio con i Carabinieri dei Noe, alla quale abbiamo aggiunto quelle con i Carabinieri Forestali e con i Vigili del Fuoco. Le iniziative da noi direttamente messe in campo per combattere gli ecoreati sono davvero numerose. Ad esempio, abbiamo previsto finanziamenti specifici per vari progetti come quelli dedicati alla videosorveglianza degli impianti di gestione. Fondamentale, inoltre, il tavolo inter-istituzionale attivato in materia di emergenze ambientali, che ha ottenuto positivi riscontri a livello nazionale quale modello innovativo. Grazie ai carabinieri per l’operazione odierna – conclude Bottacin –, ma ancor più, in generale, vorrei esprimere un ringraziamento ancora una volta ai cittadini, la cui sensibilità e senso civico spesso permettono di dare il via a tali operazioni». (a.mat.)

(ph: Facebook Carabinieri)