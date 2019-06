Rissa a Cison (Tv), l’autopsia rivela: barista morto d’infarto

Condividi

Linkedin email

Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo di Alessandro Sartor, il barista morto a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, nella notte del 30 maggio dopo una rissa nella quale aveva cercato di fare da paciere (clicca qui per leggere).

Secondo il referto riportato dal Gazzettino, a stroncare il 45enne sarebbe stato un infarto. Inoltre sul corpo non ci sono segni di violenza se non qualche escoriazione. La procura aveva disposto il fermo per i fratelli Stella, Alberto e Francesco, rilasciati in mattinata. (a.mat.)

(ph. Facebook – Locanda Al Bakaro)