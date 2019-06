Salvini replica a Conte: «se tra 15 giorni ancora rinvii, sarà un problema»

Condividi

«Io non ho nessuna intenzione di fare cadere il governo». Lo assicura il leader della Lega Matteo Salvini, in diretta su Rtl 102.5. «Io credo alla possibilità di cambiamento di questo governo. Nelle ultime settimane ci sono stati bisticci di troppo, ma io sono pronto per il consiglio dei ministri, giovedì, venerdì, sabato, domenica».

«Non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega, ma in democrazia funziona così, chiedo solo di accelerare. La mia risposta a Conte è sì, basta che ci siano anche tanti sì», aggiunge Salvini. «Spero che questo sì coinvolga tutti, magari quello di Conte è uno stimolo per lavorare in sintonia». Dopo le rassicurazioni, però, arriva la minaccia: «se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema». (r.a.)

