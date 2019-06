Tragedie della solitudine: morto in casa, scoperto dopo 10 giorni

Condividi

Dramma della solitudine a Montebello Vicentino. Un pensionato 65enne è stato colpito da infarto nella sua abitazione, dove viveva da solo. Non vedendolo più da alcuni giorni, i vicini hanno pensato che l’uomo fosse andato in vacanza. La sparizione improvvisa dell’uomo, tuttavia, ha insospettito qualcuno, che ha allertato il 112.

Come riporta Matteo Guarda sul Giornale di Vicenza di oggi, i carabinieri sono quindi entrati in casa, trovando la porta aperta. Il cadavere dell’uomo si trovava a terra, dove si era accasciato 10 giorni prima. I sanitari del Suem hanno confermato che la morte è avvenuta per cause naturali.

(Ph. Giovanni Cardillo / Shutterstock)