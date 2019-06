Vicenza protagonista su Rete 4: Giacobbo sulle orme del Palladio

Condividi

Linkedin email

Vicenza protagonista questa sera, martedì 4 giugno, su Rete 4. La trasmissione “Freedom – Oltre il confine” di Roberto Giacobbo (in foto) è arrivata nel capoluogo berico nei mesi scorsi per indagare su Andrea Palladio, assistita dal Consorzio Vicenzaè-Vicenza Film Commission. «Chi è il padre dell’architettura americana? Andrea Palladio, un italiano. Lo ha deciso il Congresso degli Stati Uniti nel dicembre del 2010», spiega Giacobbo. «Ma come si è arrivati a questo sorprendente annuncio? Per scoprirlo siamo venuti nella città che più lo rappresenta: Vicenza».

«Qui – aggiunge il conduttore – si conservano le principali opere di questo artista del ‘500, ma anche molti aspetti della sua vita che rimangono un vero e proprio mistero. Ad esempio non si conoscono né il giorno preciso né le cause della sua morte. E non solo: è possibile che non si conosca nemmeno il suo vero volto e che solo in questi ultimi anni, grazie anche al lavoro della Polizia Scientifica, come svelerà il direttore del CISA Guido Beltramini, si sia forse riusciti a scoprirlo». (r.a.)

(Ph. Freedom – Oltre il confine / Facebook)