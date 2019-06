Commissione Ue, via libera a procedura per debito a Italia

Condividi

L’avvio di una procedura per debito nei confronti dell’Italia è «giustificato». Lo ha stabilito la Commissione Europea, che oggi ha adottato relazioni «nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, in cui esamina la conformità di questi paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito previsti» dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea. «Per l’Italia, la relazione conclude che è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito».

In Italia ,«abbiamo visto il danno che producono le recenti scelte di politica economica», in particolare per

quanto riguarda la «spesa per interessi», dato che il Paese oggi «paga per il servizio del debito» una cifra pari a quella che serve a finanziare il sistema scolastico. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Bruxelles. (r.a.)

