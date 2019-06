Grandi navi, Brugnaro: «per Toninelli manca il progetto? L’ha bloccato lui»

Condividi

«Fermano tutto e poi dicono: “ah, non ce l’hai fatta“. E non ce l’ho fatta no, se blocchi tutto!». Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è sul piede di guerra con il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, accusato da Comune, Regione e perfino dal leader della Lega Matteo Salvini di aver affossato il progetto per spostare le grandi navi da Venezia.

Da parte sua, Toninelli «ha detto che non c’era il progetto, ma il progetto è di passare sul Vittorio Emanuele, che progetto serve? C’è già il canale». Insomma, spiega Brugnaro, «Il progetto non è quello ufficiale perché loro hanno bloccato la procedura burocratica».

