Noa Pothoven, non è stata eutanasia ma suicidio

La diciassettenne Noa Pothoven non avrebbe posto fine alla sua vita tramite eutanasia, ma si sarebbe lasciata morire di fame e sete. Come precisa il debunker David Puente, lo scorso 2 giugno il sito olandese Ad.nl aveva annunciato la morte della ragazza, ma senza citare l’eutanasia.

La ragazza, che soffriva di disturbo da stress post-traumatico, depressione e anoressia, aveva raccontato in un’intervista al giornale olandese de Gelderlander che a 16 anni si era presentata alla clinica Levenseind ​​dell’Aia all’insaputa dei genitori, per chiedere se fosse idonea all’eutanasia o l’assistenza al suicidio, ricevendo un no come risposta.

La versione inizialmente riportata dalla stampa internazionale e dalle agenzie, viene smentita anche da Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni. «L’Olanda – scrive Cappato su Facebook – aveva rifiutato l’eutanasia a Noa. Lei ha smesso di bere e mangiare e si è lasciata morire a casa, coi familiari consenzienti». (r.a.)