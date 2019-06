Papa: «eutanasia e suicidio assistito sono sconfitta per tutti»

Condividi

«L’eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti. La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza».

Con queste parole affidate al suo account Twitter ufficiale, Papa Francesco ha deciso di commentare la vicenda di Noa Pothoven, la 17enne che si è lasciata morire in Olanda. La ragazza non è più riuscita a vivere a causa delle sofferenze psicologiche causate da uno stupro subito quando era una bambina. La vicenda sta facendo discutere il mondo. (a.mat.)

