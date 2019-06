Sblocca cantieri, Senato approva sospensione codice appalti

Condividi

Dopo l’accordo trovato nella serata di ieri dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega sullo sblocca cantieri, poco fa è arrvato il via libera del senato alla sospensione del codice degli appalti prevista dal decreto sblocca cantieri. La norma è stata approvata con 174 voti a favore, 55 contrari e 40 astenuti. L’obbligo per i comuni di fare gare attraverso le stazioni appaltanti è quindi sospeso fino al 31 dicembre 2020.

I Comuni, inoltre, non avranno più l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo Anac. Resterà, invece, il limite ai subappalti per un massimo del 40% e l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta per le gare sopra la soglia comunitaria. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)