Gomme a terra addio, arrivano gli pneumatici senza camera ad aria [VIDEO]

Rivoluzione a quattro ruote… senza camera ad aria. Michelin e General Motors hanno presentato lo pneumatico “airless”, chiamato Uptis, sigla di Unique puncture-proof Tire system (“sistema unico di gomma a prova di foratura”, ndr). Le nuove ruote sono frutto di un partenariato di ricerca fra i due gruppi ed entrerà in commercio nel 2024, dopo la fase di test in corso su modelli come la Chevrolet Bolt EV. L’annuncio è arrivato dal palco del Movin’on, l’evento annuale di Michelin sulla mobilità sostenibile in corso a Montreal, in Canada.

Il vantaggio del nuovo prototipo rispetto alle gomme tradizionali è la maggiore resistenza ai danneggiamenti su strada, con la possibilità di essere ricostruito 5-6 volte, contro le 2-3 di media degli pneumatici in commercio. Una longevità che negli obbiettivi di Michelin aiuterà a ridurre anche l’impatto ambientale dei copertoni consumati. Secondo una stima del gruppo, ogni anno vengono rottamati precocemente 200 milioni di pneumatici a causa di incidenti di routine. Uno spreco che aumenta l’impiego di materie prime e il problema dello smaltimento. (r.a.)

