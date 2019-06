Industria 4.0, 16 milioni di fondi Ue a imprese artigiane venete

Condividi

La Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera per destinare 16 milioni di euro alle piccole e medie imprese, grazie al “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato dei servizi”. Il bando rientra nel POR FESR 2014-2020 e concorre ad attuare l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, sub-azione A “Settore manifattura”. Il focus specifico è quello di sostegno alle imprese verso il modello “Industria 4.0”.

Si tratta di «uno strumento che permetterà di iniettare un’enorme quantità di risorse nel sistema delle PMI venete, garantendo un’opportunità concreta per l’innovazione ed il rilancio», dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato. L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 150.000 euro per progetti pari o superiori a 500.000 euro. (r.a.)

