Padova Pride Village, si parte con Mara Venier e Bertè

Inizia il conto alla rovescia per la 12^ edizione del Padova Pride Village, in programma dal 14 giugno al 14 settembre alla Fiera di Padova. Tre mesi di concerti, teatro, party esclusivi e divertimento.

L’edizione 2019 del Padova Pride Village, spiega il fondatore Alessandro Zan, «sarà del tutto particolare. In primo luogo, perché vogliamo ribadire che questo spazio di libertà e tolleranza, diventato un tutt’uno nel corso degli anni con la città di Padova, resta un baluardo contro tutte le discriminazioni, ma soprattutto anche un presidio democratico contro chi quotidianamente, anche dalle istituzioni, lancia violenti attacchi alle più importanti conquiste di civiltà. E lo vogliamo fare con un programma che include ospiti, come personaggi politici e della cultura, che si battono per i diritti di tutte e di tutti. In secondo luogo, perché anche qui vogliamo celebrare il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, quando il 28 giugno 1969 per la prima volta la comunità lgbt alzò la testa contro l’odio omotransfobico istituzionale, dando vita al movimento mondiale di rivendicazione dei diritti civili. Quindi questa edizione sarà, come sempre, dedicata a chiunque desideri un’Italia più giusta, più civile, più equa: chi vivrà il Village quest’estate sarà testimone di libertà e di tolleranza, e forse mai come in questo momento nel nostro Paese ne abbiamo bisogno».

Per un anno così importante, il Pride Village ha voluto invitare alla propria inaugurazione due testimonial amatissime dal pubblico e da sempre al fianco alla comunità lgbt: “la Signora della televisione” Mara Venier e Loredana Bertè, che torna al Village a sei anni di distanza e firma anche la sigla di questa dodicesima edizione con il nuovo singolo estivo “Tequila e San Miguel“, brano scritto e prodotto per lei da Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra.

Il programma completo è disponibile sul sito Padovapridevillage.it. (r.a.)

(Ph. Padova Pride Village / Facebook)