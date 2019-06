Condividi

Linkedin email

«Avanti con gli sgomberi degli occupanti abusivi, nessuna tolleranza per i violenti». Lo ha detto il ministro

dell’Interno Matteo Salvini, commentando quanto successo a Padova, dove in via Palestro una decina di esponenti dei centri sociali ha cercato di impedire lo sfratto di una coppia di inquilini extracomunitari non in regola. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)