Ralph Lauren e Michael Kors, la moda d’oltreoceano

La moda si sa non ha confini ed unisce davvero tutto il mondo. Da diverse parti del globo terrestre nel corso degli anni sono partite le mode più svariate, le tendenze più particolari, gli stili che hanno caratterizzano i diversi periodi della società fino ai giorni nostri e chissà che cosa ci riserveranno sotto questo punto di vista gli anni che andremo a vivere. Gli Stati Uniti in questo senso non sono da meno e hanno contribuito in maniera importante a tutto ciò, sia sotto l’aspetto dell’imprenditoria e delle case produttrici locali o grandi artisti che hanno deciso di lavorare e creare direttamente da oltreoceano. Nel nostro caso specifico parliamo di due grandi nomi legati alla moda che hanno rappresentato e che rappresentano ancora ai nostri tempi un altissimo livello nel campo dell’abbigliamento: parliamo cioè di Ralph Lauren e Michael Kors.

Ralph Lauren, lo stile e l’eleganza del polo.

Il primo, il cui vero nome è Ralph Lifschitz, di New York, una delle persone più ricche d’America, ha creato il proprio marco scegliendo il nome in riferimento allo sport fatto di eleganza e stile per eccellenza, il polo. La scelta tra i vari prodotti è davvero ampia, dalle eleganti camicie alle felpe, dal blazer alle giacche e cappotti, dai completi ai jeans passando per accattivanti t-shirt, ma sempre eleganti, maglieria e pantaloni. Scopri di più e potrai notare come Ralph Lauren offra molto anche negli accessori, come cinture, cappelli, berretti e sciarpe e nella scelta delle calzature, dagli eleganti mocassini alle scarpe sportive, dagli stivaletti, sneakers, dalle ciabatte alle espadrillas. L’attenzione per le donne non è da meno, perché oltre a prodotti di abbigliamento ed accessori è possibile imbattersi in una quantità e qualità davvero incredibili per ciò che riguarda il benessere, con cosmetici, profumi, deodoranti. Anche i bambini possono vantare una collezione a loro dedicata, sempre con il famoso marchio del giocatore di polo.

Michael Kors, l’attenzione riservata alla donna.

Rimanendo sempre negli Stati Uniti, un altro gigante della moda che ha fatto tendenza è Michael Kors. Diverse personalità hanno legato il proprio nome al suo, come Jennifer Lopez, Melania e Ivanka Trump, Hillary Clinton, Angelina Jolie e Michelle Obama. È proprio all’universo femminile che Kors si rivolge non tralasciando i gusti per gli uomini e per i più piccoli. Vedi qui per scoprire che il gentil sesso può scegliere tra una vasta gamma di prodotti di abbigliamento, accessori, borse, lingerie, scarpe e bellissimi orologi. Importante anche la parte riservata al benessere così come quella a portafogli, portachiavi, borse, zaini e addirittura cover per telefoni cellulari. La scelta di certo con queste due grandi firme della moda internazionale non manca, pensando anche alle diverse sezioni dedicate all’oultet o agli immancabili saldi. Ralph Lauren e Michael Kors si confermano tra i leader dello stile in tutto il mondo, basti vedere tutti i giorni gli inconfondibili marchi che ben appaiono sui prodotti indossati da una quantità di clienti sempre più vasta e sempre più numerosa.