Venezia, Arpav: «da traffico portuale meno del 10% di polveri sottili»

Condividi

Linkedin email

Secondo le rilevazioni Arpav, nell’ambito del Progetto Apice, a Venezia il traffico portuale incide in termini di polveri sottili (PM 2,5) per il 2% circa sulle emissioni complessive nel periodo invernale e per l’8% nel periodo estivo». Lo sottolinea l’Autorità di Sistema Portuale di Venezia ricordando che «in forza dell’accordo Venice Blue Flag, del quale l’AdSP è promotrice fin dal 2007, le compagnie armatrici operanti nel settore della crocieristica a Venezia si impegnano volontariamente a utilizzare carburanti con contenuto di zolfo inferiore allo 0,1% in massa sin dall’entrata in laguna e nel corso di tutte le fasi di manovra. Dal 2019 – spiega il Porto di Venezia – tale autolimitazione si estende anche ai rimorchiatori coinvolti nella manovra. Sempre Arpav ha riportato ufficialmente che il cambio di carburante ha consentito una riduzione del 46% delle polveri sottili dell’intero comparto crocieristico».

«Per ampliare l’area di rilevazione sulle emissioni in atmosfera e migliorare la quantità e la qualità dei dati raccolti, AdSP ha recentemente finanziato una nuova centralina di monitoraggio a Fusina che sarà gestita da Arpav e permetterà di rilevare le emissioni dei traghetti. L’autorità mantiene, inoltre, la centralina di monitoraggio di Rio Novo, sempre gestita da Arpav. Tutti i dati registrati sono anche trasferiti periodicamente alla Capitaneria di Porto affinché vengano verificati». Infine, l’Autorità ricorda il suo «fondamentale apporto» nei progetti di sviluppo della «rete di stoccaggio e di distribuzione di gas naturale liquefatto, finalizzati a decarbonizzare l’intera catena logistica e il traffico navale». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Don Mammoser / Shutterstock)