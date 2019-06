Verona, busta con proiettile a redazione “Estreme conseguenze”

Condividi

Un grave episodio di intimidazione ha colpito la redazione della testata giornalistica online “Estreme conseguenze“, che ha sede a Verona, pur lavorando in “smart working” da tutta italia: una busta con proiettile infatti è stata recapitata alla redazione del giornale diretto da William Beccaro, (in foto) che vive a Milano. L’episodio è stato denunciato in una nota anche dalla Federazione Nazionale Stampa italiana. «Mani ancora ignote hanno recapitato una busta con dentro alcuni proiettili ai giornalisti di “Estreme conseguenze”, il sito web diretto da William Beccaro, che da ultimo ha acceso i riflettori sui gruppi della destra neonazista e neofascista e sulla criminalità organizzata. Minacce da non sottovalutare- aggiunge la nota – perché ripetute e provenienti da ambienti che hanno già messo nel mirino i cronisti che osano ‘illuminare’ le loro oscurità. Attraverso l’editoriale del direttore, i colleghi di “Estreme conseguenze” hanno già espresso la volontà di continuare a svolgere il loro lavoro malgrado le intimidazioni».

«La Federazione nazionale della Stampa italiana, l’Associazione Lombarda dei Giornalisti e il Sindacato Giornalisti del Veneto hanno subito preso contatto con la redazione – conclude la nota – non solo per esprimere solidarietà e vicinanza, ma anche per garantire un sostegno pieno ed operativo a tutte le iniziative che la redazione di “Estreme conseguenze” intenderà promuovere in tutte le sedi possibili». Beccaro in lungo editoriale risponde direttamente a chi ha inviato il proiettile e annuncia che non ha intenzione di fermarsi. «Che siete degli assassini lo sappiamo molto bene e lo sappiamo per il semplice fatto che scriviamo di voi e lo facciamo perché crediamo che persone come voi debbano essere arrestate, fermate, disarmate e messe in galera. E i vostri proiettili questo ci confermano. Siete pericolosi e andate fermati. Noi fermarvi non possiamo, però, e forse qui vi sorprenderemo almeno un po’, neppure noi possiamo fermarci. E badate bene, non ci potete fermare intanto perché siamo tanti. Estreme Conseguenze, al di là del o dei nomi che leggete in calce a ogni articolo, è un lavoro di un gruppo di giornalisti. Non c’è nessuno sparuto freelance mandato al massacro. Tutte le nostre inchieste sono condivise e a tutti gli articoli si lavora gomito gomito. C’è un’intera redazione alle spalle. Da noi nessuno è da solo. E vedete, non siamo neppure solo noi, perché tra testate saremo pure competitivi, ma sappiamo fare gruppo».

«Quindi – prosegue il direttore di “Estreme conseguenze” – i proiettili mandati a un giornalista, sono i proiettili mandati a tutti i giornalisti e una penna non sappiamo se può far male quanto o più di una spada, ma tante penne valgono un po’ di spade. Quindi fate bene ad aver paura di noi, perché se non ne aveste non stareste a perder tempo con buste e polvere da sparo. Quindi sì, abbiamo capito che vi abbiamo fatto paura e no, non ci fermiamo e, sappiatelo, non c’è nulla di eroico, siamo donne e uomini normali. Come tutti quando capitano cose del genere, siamo andati dalle forze dell’ordine e ci siamo messi sotto la loro protezione. Quindi signori assassini, ci spaventate con le vostre minacce, ma non ci fermiamo. Non ci fermiamo perché questo è il nostro mestiere, che si traduce, molto terra terra, anche con il fatto che noi campiamo scrivendo e quindi per sfamare quelle nostre famiglie che voi avete spaventato, ci tocca scrivere – conclude – e per difenderle scriverne di più, indagare e disarmarvi con la verità». (t.d.b.)

(ph. Facebook – William Beccaro)