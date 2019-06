Verona, finto carabiniere raggirò 18enne per sesso: condannato a 2 anni

Condividi

Un 53enne lucano residente a Verona è stato condannato a due anni di reclusione per «possesso di segni distintivi contraffatti». Non solo, come riporta Fabiana Marcolini su L’Arena di oggi, dall’alto della sua finta carica l’uomo nel 2015 convinse una ragazza a fare sesso a pagamento.

«Avevo appena compiuto 18 anni, la mia amica mi disse che non potevo mettermi contro i carabinieri», ha raccontato la vittima in aula. «Non mi forzò ma mi faceva schifo, e sulla mensola aveva lasciato il distintivo in bella mostra, perché non mi dimenticassi con chi ero».

Due mesi dopo i fatti, la giovane andò dai carabinieri chiedendo di poter parlare con il maresciallo, per chiedergli di lasciarla stare. «Mi dissero che non esisteva nessun sottufficiale con quel nome. E anzi mi fecero sedere e si fecero raccontare ogni cosa».

