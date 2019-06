Condividi

Secondo Alarm Phone, servizio di linea telefonica che aiuta le persone in mare, una nave commerciale Asso 25 ieri sera ha recuperato in mare 50 migranti e ora è in viaggio verso Lampedusa. «Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un’operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza».

Sempre secondo Alarm Phone i migranti avrebbero trascorso una notte alla deriva in acque di ricerca

maltesi senza essere soccorsi. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Shutterstock)