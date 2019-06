Cacciari il milanista: «via Gattuso per Giampaolo? Assurdo»

Condividi

«Non capisco perché abbiano mandato via Gattuso per prendere Giampaolo. Avessero preso Conte o Sarri lo avrei capito, ma cambiare Gattuso per prendere l’allenatore della Sampdoria mi pare assurdo». Il filosofo e tifoso milanista Massimo Cacciari ha commentato così a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 il probabile cambio in panchina del club rossonero.

«Gattuso mi era simpatico ed era una persona di buonsenso. Poi certo, non è Zidane o Guardiola, ho stima di Giampaolo, ma non capisco perché prendere un allenatore che ha avuto, quest’anno, la fortuna di avere un attacco in condizioni spettacolari e grazie a quello è arrivato a metà classifica», ha concluso l’ex sindaco di Venezia.

Fonte: AdnKronos

(Ph. Imagoeconomica)