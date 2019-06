Grandi Navi a Marghera, Toninelli: «non si fa in 5 minuti»

Condividi

«Non mi venga detto che Marghera è un’ipotesi percorribile in 5 minuti». Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (in foto) ha commentato ai microfoni di Radio Anch’io l’ipotesi alternativa al passaggio delle Grandi Navi nel canale della Giudecca a Venezia, proposta dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro e avallata anche da Legambiente. Il tema è tornato alla ribalta dopo l’incidente di domenica scorsa. «Marghera è un sito industriale – ha spiegato Toninelli – per creare una banchina bisogna prima bonificare e si sa che le bonifiche impiegano anni. Dopo bisogna creare una banchina nuova, cioè altri anni. In più quello è un sito industriale con pericolo e rischi rilevanti».

«Poi lì c’è il rischio di un passaggio promiscuo – ha aggiunto Toninelli – : prima in un canale stretto passa una petroliera e poi una nave da crociera. E a me preoccupa». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Imagoeconomica)