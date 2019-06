«Licenziamenti Knorr, Di Maio si dia una mossa»

Condividi

«La multinazionale olandese Unilever deve fare chiarezza sulla produzione dei dadi nel Veronese. Il governo si dia una mossa». La senatrice Daniela Sbrollini chiede chiarezza sul futuro dei lavoratori veneti del marchio Knorr. «I dadi tradizionali non si faranno più a Sanguinetto nel Veronese. Una perdita di 76 posti di lavoro», afferma la senatrice del Partito Democratico in una nota. «La multinazionale Unilever Manifacturing Italia, dopo la ristrutturazione dell’anno scorso che ha ridotto gli organici di 28 unità, ora procede ad una nuova ristrutturazione. Mi sembra un modo troppo utilitaristico di procedere. Sembra mancare una strategia. Trasferiscono tradizioni e competenze del nostro agroalimentare e fanno perdere posti di lavoro. Questo è il lato peggiore delle multinazionali».

«L’azienda – continua Sbrollini – ha parzialmente corretto il tiro, diffondendo notizie solo in parte rassicuranti rispetto al futuro degli impianti. Ma per le lavorazioni specifiche del dado tradizionale e per i lavoratori mi sembra non cambi nulla. Per questo con il mio collega D’Arienzo ho depositato una interrogazione al Ministro perché spieghi come sta la situazione. Il governo – conclude – deve farsi parte attiva e diligente. Le multinazionali non possono impunemente trasferire conoscenze, tradizioni, marchi (con una storia di 60 anni) da una zona dove l’agroalimentare è fondamentale, come il Veronese, ad altre nazioni con tanta leggerezza! Di Maio si dia una mossa!». (r.a.)

