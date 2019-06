Venezia, turisti ubriachi attraversano Canal Grande a nuoto: multati

Condividi

Ieri sera intorno alle 23 un agente della questura mentre stava rientrando a casa da lavoro ha notato due turisti stranieri, uno di 28 anni e una di 21, che stavano nuotando nel Canal Grande, a Venezia, all’altezza del Ponte di Rialto. I due tentavano di attraversare il canale da una riva all’altra, incuranti del pericolo e dei disagi che stavano procurando a vaporetti e imbarcazioni in transito, che infatti hanno subito ritardi. L’assistente capo della polizia di Stato, dopo aver intimato loro di uscire dall’acqua, li ha fermati e identificati, sebbene con grandi difficoltà, visto il loro evidente stato ubriachezza.

A riva una donna di 59 anni di nazionalità statunitense, anch’essa ubriaca, aspettava gli amici. Intervenuta la volante, i poliziotti hanno trattenuto i turisti e denunciato le due donne che inveivano contro di loro per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I bagnanti sono stati invece denunciati ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di polizia urbana di Venezia per tuffo vietato in acque comunali; tutti e tre infine sono stati multati per ubriachezza molesta. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Wikipedia)