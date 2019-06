«Vicenza, lago Fimon di nuovo inagibile: colpa dei pescatori di carpe»

Condividi

Egregio Direttore,

anche quest’anno il lago di Fimon è diventato inagibile come sta succedendo dal 2012 nonostante i tanti articoli del giornale e le tante inutili promesse dei nostri “politici e amministratori”. I ricercatori dell’Università di Parma hanno certificato che il lago è pieno di nutrienti (fosfati e azoto). Il fenomeno ha iniziato a verificarsi con l’inizio della pesca “carp fishing” che prevede la pasturazione con boiles (altamente inquinanti) e granaglie. Considerando che la quantità di pastura consentita sia rispettata (cosa mai avvenuta) 30 piazzole per 2,25 kg fanno al giorno 67,5 Kg, che in un anno, considerando 10 mesi, fanno 20250 Kg, pari a 202 quintali. Se poi andiamo sul posto ci accorgiamo che in ogni piazzola ci sono dalle 3 alle 6 canne e di notte chi controlla le pasture Kg 2,25 diviso 3 o 6? Vi pare?

Tutti gli scarichi delle acque grigie e nere che finivano nel lago sono stati eliminati ed inviati al depuratore di Vicenza. I pochi concimi dei campi a sud che ci sono sempre stati hanno ora un sistema di fitodepurazione con tante canalette. Pertanto gli unici che gettano nutrienti nel lago sono i pescatori di carpe. Continuando così il lago si riempirà di nutrienti e morirà, come sta avvenendo e come si può vedere già adesso, tutte le estati senza la possibilità di veleggiare e remare. Basterebbe pescare senza pasturare. Senza spendere euro che mancano, rivedremmo le castagne d’acqua quasi scomparse a causa della millefoglie. Si risanerebbe e tornerebbe ad essere la perla dei Berici, il lago di smeraldo , il nostro piccolo mare dove Antonio Pigafetta sognò il primo giro del mondo a vela che compì 500 anni fa con il Grande Ferdinando Magellano.

Pier Giorgio Xodo

