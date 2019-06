All’improvviso perde 10 anni di memoria: incredibile scoperta dei medici

Condividi

Linkedin email

Incredibile vicenda quella che arriva da Hong Kong dove una donna ha perso la memoria dopo aver “scaricato” i suoi bisogni in bagno. Al di là del dibattito sul rapporto tra psiche e corpo, si chiama “sindrome da sollevamento pesi“.

Il figlio preoccupatissimo infatti l’ha portata in ospedale dove i medici gli hanno spiegato che lo sforzo eccessivo per liberare l’intestino ha inciso sulla memoria della donna causandole l’amnesia come se fosse stata sottoposta a una trauma. Per fortuna si trattava di uno choc di lieve entità e la perdita di memoria è stata quindi solo momentanea. (t.d.b.)

(Fonte: Libero)

(ph. Suryiakan – Shutterstock)