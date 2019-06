Colline Prosecco, Unesco più vicino

Condividi

La candidatura delle colline di Conegliano-Valdobbiadene da ieri sera è più forte e può avviarsi a entrare nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco come “Paesaggio culturale“. Come riporta Giorgio Barbieri su La Tribuna di oggi a pagina 2, infatti, a Parigi l’Icomos (il Consiglio internazionale dei Monumenti e dei Siti), organo consultivo dell’Unesco, ha dato parere favorevole rivolgendo la raccomandazione ai membri dell’organizzazione dell’Onu (World Heritage Committee). Essi si riuniranno il prossimo 7 luglio a Baku in Azerbaijan per esaminare la candidatura espressa a gennaio dal governo italiano.

Il giudizio dell’Icomos, che l’anno scorso era negativo, è solitamente tenuto in grande considerazione dall’Unesco ma ovviamente non garantisce automaticamente l’accettazione. A differenza dell’anno scorso, quando poi la candidatura è stata congelata, non c’ è stato il sopralluogo in collina degli ispettori. Il nuovo dossier ha comunque tenuto conto delle osservazioni dell’Icomos per quanto riguarda core zone e buffer zone. (t.d.b.)