Una bimba di 2 anni a Conegliano (Treviso) ha scavalcato per motivi ancora da chiarire il parapetto del terrazzino di casa ed è caduta da un’altezza di circa 3 metri. Come riporta Il Gazzettino ora versa in gravi condizioni, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

La piccola di origini africane stava salutando i passanti mentre i genitori erano impegnati in casa, poi l’incidente. (t.d.b.)