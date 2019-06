Filmano arbitro donna sotto la doccia: indagine Figc

Condividi

Un altro episodio di maschilismo ignorante nel mondo del calcio, proprio nei giorni in cui inizia il mondiale di calcio femminile. Dopo gli insulti sessisti in Veneto contro l’arbitro Giulia Nicastro, a Lodi alla fine di un trofeo per squadre Under 15 qualcuno si è intrufolato negli spogliatoi cercando di fare un video all’arbitro donna mentre si faceva la doccia.

L’episodio è stato trasmesso dal giudice sportivo alla Figc che sta indagando per risalire ai responsabili. (t.d.b.)

