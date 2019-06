Sei pecore e una Panda: denunciato agricoltore

Condividi

Linkedin email

Una vecchia barzelletta recita così:” come si fa a far stare 4 elefanti su una 500? Due davanti e due dietro”. Ma la vicenda che viene dalla provincia di Torino, anche se lo sembra, non è uno scherzo. Un agricoltore di 57 anni è stato denunciato perché trasportava 6 pecore sulla sua Panda.

La vettura con gli animali a bordo è stata notata dagli altri automobilisti che hanno chiamato i carabinieri. Questi hanno denunciato l’agricoltore per maltrattamento di animali. Si è giustificato dicendo che non sapeva che fosse reato trasportare animali e che non sapeva come fare altrimenti per spostare le pecore. (t.d.b.)

(Fonte: Torino.repubblica)