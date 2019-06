Siria, morta promessa del calcio in scontri anti-Assad

Condividi

Un giovane portiere di 27 anni, promessa del calcio siriano, è morto in uno scontro con le forze governative di Assad. La vittima, Abdel-Baset al-Sarout, aveva sposato la causa dei ribelli sin dal 2011.

Al-Sarout era diventato famoso oltre per lo sport anche per alcune canzoni anti-regime intonate durante le manifestazioni a Homs. In seguito era diventato anche comandante. Nel conflitto in Siria, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, aveva già perso quattro fratelli e il padre. In diverse occasioni egli stesso era stato ferito. (t.d.b.)

