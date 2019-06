Venezia, No Grandi Navi: «San Marco è casa nostra»

Condividi

È partita alle 16 dalle Zattere a Venezia la manifestazione organizzata dal comitato No Grandi Navi a Venezia dopo l’incidente di domenica scorsa. Si chiede di applicare il decreto Clini-Passera del 2012 ed escludere l’ingresso nel canale alle navi da crociera sopra le 40 mila tonnellate. I manifestanti inoltre vogliono arrivare in piazza San Marco nonostante il divieto del prefetto. «Nonostante l’incidente del 2 giugno, i bisonti del mare continuano a entrare. Lo diciamo da anni che sono un pericolo! E non solo per questioni paesaggistiche e di sicurezza, ma anche perché minacciano l’equilibrio dei fondali e inquinano, dando a Venezia (una città senza auto) il primato di città più inquinata d’Italia» si legge in una nota del Comitato pubblicata su Facebook.

«Ma siamo qui oggi anche per affermare il diritto dei veneziani alla città dopo il divieto del prefetto di farci entrare a piazza San Marco: è una vergogna! – prosegue la nota -. Ci stanno togliendo la residenzialità e i servizi, vogliono toglierci anche il salotto buono di Venezia, lasciandolo alla mercè del turismo di massa. Lo stesso salotto che la settimana prossima concederanno per la festa dei 100 anni di Aperol. Noi piazza San Marco andremo oggi a prendercela, anche solo per dire che a Venezia lo spritz lo beviamo col Select». «Siamo migliaia e migliaia, questa riva non è mai stata così piena! – ha aggiunto Tommaso Cacciari del Comitato No Grandi Navi -. Alla faccia dei divieti, questa è la risposta del cuore di Venezia che alza la testa! Lo diciamo da 6 anni: queste navi sono troppo grandi! Inquinano troppo! Questi mostri ci avvelenano e hanno un impatto terribile sulle rive, sulle fondamenta delle nostre case e dei monumenti! Domenica si è rischiata la strage e noi siamo qui per dire mai più! Le nostre vite sono molto più importanti dei vostri profitti! Per questo oggi ci riprenderemo Piazza San Marco, perché Piazza San Marco è casa nostra». I manifestanti attaccano anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e la Lega: «ovunque governi, parla di cemento e di interessi dei grandi potentati economici. Ma anche Toninelli con il suo non decidere sta facendo in modo che le cose vadano avanti così, che le navi continuino a passare. (t.d.b.)

Aggiornamento

Il prefetto di Venezia, di fronte al gran numero di manifestanti, 5 mila, ha deciso di dare l’ok per farli passare per piazza San Marco, per motivi di sicurezza.

(Fonte: Adnkronos)