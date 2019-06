Verona, concorso per 49 vigili: si presentano in 1700

Condividi

Sono 1.710 le candidature arrivate per il concorso per l’assunzione di 49 nuovi agenti di Polizia locale a Verona, con un’età non superiore ai 32 anni. Un numero importante di richieste che verranno valutate per verificare i requisiti di ammissione, prima delle selezioni. Novità del concorso è l’inserimento delle prove fisiche: gli ammessi dovranno affrontare una preselezione che prevede corsa, salto in alto e sollevamenti alla sbarra. Quanti risulteranno idonei saranno poi convocati alla prova scritta e successivamente, in base ai risultati, a quella orale.

In totale saranno 65 i nuovi vigili che andranno a rafforzare il corpo di Polizia locale. Ai 49 agenti assunti tramite il concorso, infatti, se ne aggiungono altri 6 provenienti dall’esaurimento delle graduatorie e dalla mobilità. Inoltre, è prevista la selezione di 10 nuovi ufficiali che verranno assunti a tempo indeterminato. (r.a.)

(Ph. Shutterstock)