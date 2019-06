Vicenza, tenta suicidio buttandosi sotto al treno: salvato da immigrato

Condividi

Tragedia sfiorata per due volte a Vicenza, dove nel giro di poche ore sia una ragazza di 24 anni residente nel Basso Vicentino sia un uomo di 40 anni hanno tentato di buttarsi dal cavalcavia al passaggio dei treni, rispettivamente in via Camisano e in via Fusinato. In entrambi i casi i carabinieri sono intervenuti prima che l’intento suicida potesse essere compiuto e hanno salvato le due persone.

Nel secondo caso è stato un immigrato il primo a notare il 40enne. Ha fermato la sua auto e ha intrapreso un dialogo con lui in attesa delle forze dell’ordine, impedendo il peggio. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

Vi ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678