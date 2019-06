L’oroscopo della settimana (10-16 giugno): fase premiante per il Toro

Condividi

♈ – ARIETE

LA FAMIGLIA AL CENTRO

Al centro dei tuoi pensieri più significativi della settimana c’è la famiglia! Dovrai prendere decisioni vitali, tempestive e in linea con la direzione nella quale vuoi condurre le cose legate al clan, alla vita domestica e – per l’appunto – al nucleo famigliare! Marte e Mercurio incentivano la necessità di fare in fretta, mentre Saturno e Plutone vogliono mettere in luce situazioni che facciano fare progressi notevoli e svelti al tuo intero gruppo.

♉ – TORO

FATTI DELIZIOSI E PREMIANTI

I risultati delle azioni di questo periodo non sono solo buoni: sono veramente splendidi! Grazie al fatto che Urano è entrato stabilmente nel Segno (e vi resterà per 6 anni), al fatto che Sole e Venere ora si occupano in prima persona delle tue finanze e al fatto che hai come complici il saggio Saturno e il lungimirante Plutone, è certo che procederai senza interruzioni verso una fase fecondissima, piena di situazioni deliziose e premianti.

♊ – GEMELLI

L’AMORE VINCE

La situazione astrale della settimana, che vede il Sole nel Segno contrapposto a Giove, ti mette sull’avviso che in scontri dialettici accesi e in vigorose tensioni verbali non avresti ragione… Fidati invece dei pacati e assennati consigli di Venere, anch’essa ospite della tua fettina zodiacale, per portare le cose a livelli affettivi di tutto rispetto, evitando liti frontali e favorendo la solidarietà piuttosto che attriti per cattivo sangue. Vince l’amore.

♋ – CANCRO

ROCCIOSA FERMEZZA!

La presenza di Marte e di Mercurio nei tuoi Gradi zodiacali adesso è assai impegnativa perché ti evita di cadere in qualche tentazione di lassismo passivo per favorire, invece, un clima dinamico e pieno di verve in grado di contrastare chi volesse costringerti a comportamenti che non ti convengono affatto. Anche con chi ami, precisi e drastici aut aut sortiranno effetti straordinari. Vorrai cambiare, dimostrando rocciosa fermezza.

♌ – LEONE

PUNTA IN ALTO!

Attualmente devi pensare con continuità alle cose pratiche: in campo economico ci sono situazioni che è doveroso puntualizzare, per lo meno le devi correggere, e alle quali dare un afflato più dinamico. Il consiglio celeste è quello di dare maggior risalto al fatto che Giove ti è favorevole e che il bel desiderio di ampliare le prospettive finanziarie che ti anima è supportato dalle amiche stelle. Punta comunque sempre in alto.

♍ – VERGINE

INCORAGGIAMENTI DA MERCURIO

In settimana nel tuo bel Segno avverrà il Primo Quarto di Luna. Lunedì 10, a 19 gradi del Segno la Luna verrà incoraggiata dal Sole e persuasa a percorrere le vie più idonee per virare il timone della tua barca verso situazioni rinfrancanti e ben più rinvigorenti di quelle attuali. Come la Luna, anche il Sole sarà in un Segno mercuriale: comunicativo, vivace e veloce. Ed è esattamente questo che le stelle pretendono tu sappia attuare.

♎ – BILANCIA

DUE OPPOSTE POSSIBILITÀ…

Stai lottando fra due distinte e differenti possibilità: scegliere fra la situazione A e la situazione B non è affatto semplice, ma non potrai rimandare per molto ancora la decisione definitiva. Entrambi i principi sono complessi, poiché uno è sponsorizzato da pianeti poderosi ma lenti, come Saturno e Plutone, e l’altro ha risvolti dinamici e immediati che Marte e Mercurio ora caldeggiano. Nella tenzone junior contro senior chi potrà vincere?

♏ – SCORPIONE

COMPORTAMENTI SPIAZZANTI

La tua settimana si annuncia molto vivace! Gli sponsor celesti parlano chiaro: Nettuno nei Pesci ti consente di esplorare con grande disinvoltura spazi finora inesplorati mentre Marte e Mercurio, insieme nel Segno amico del Cancro, ti donano veloce immediatezza e inaspettata grinta. Reagire in maniera inusuale e così facendo sorprendere eventuali avversari, spiazzandoli, sarà oltre tutto un evento gratificante e piacevolissimo.

♐ – SAGITTARIO

METE FORSE RIMANDATE

Potrebbero esserci sono inattesi ostacoli al tuo avanzamento. Giove nel Segno attualmente è sopportato poco dal suo compagno di merende Nettuno, al quale lo lega un quadrato. Il Sole dai Gemelli si oppone a Giove e in tante circostanze nelle quali pensavi di spopolare, questo non avverrà. Si tratterà comunque solo di aspettare che la situazione astrale si modifichi un po’. Consolati con l’esuberanza dell’amore e della reciproca passione.

♑ – CAPRICORNO

ACCORDI E PATTI DA RIDEFINIRE

Procedi con calma, anche perché le questioni sul tappeto sono parecchie. Innanzitutto, occupati più da vicino della salute e del benessere dell’organismo, che questo repentino cambio di temperature mette un po’ in crisi. Poi ci sono degli accordi e dei precisi patti da rifinire, confermare e far finalmente partire. Quindi, ci sono contrasti da appianare, visto che non ti aspettavi contestazioni accese al tuo modo di organizzare la vita…

♒ – ACQUARIO

AMOROSA VICINANZA

Dai nuovo impulso alla professione e alle faccende legate all’amore e alla sintonia con chi ti piace. Per la prima ipotesi, fidati dei tempi veloci che intercorrono ora fra un progetto e la sua realizzazione, di cui Marte e Mercurio sono mentori celesti. Relativamente alla faccende d’amore, tingi di rosa la tua comunicativa affettuosa, dai alla persona amata la sensazione del tuo calore e della tua amorosissima vicinanza.

♓ – PESCI

PUNTA ALL’IMMEDIATEZZA

In casa non c’è un bell’ambiente e le tue interessanti tesi rischiano di restare inascoltate. C’è chi ha più chiacchiera di te e potrebbe rubarti la scena! Dovresti essere un pizzico più deciso e ben motivato nel proporre i progetti che riguardano l’intera famiglia e che sarebbero da iniziare e portare avanti tutti insieme. Usa approcci gentili e generosi, possibilmente posati e dolci, ma punta all’immediatezza nelle scelte davvero importanti.

A cura di Susy Grossi

(Ph. Shutterstock)