Mamma in discoteca con bimbo di 1 mese: si ubriaca e lo uccide per sbaglio

Terribile storia quella che arriva dal Galles dove una donna di 26 anni è uscita per una serata di divertimento con la sorella, portando con sé il figlio di appena 1 mese. Le donne sono state prima in un pub e poi in una discoteca dove la giovane mamma, Marina Tilby è stata vista ballare in pista con il bimbo in braccio e l’avrebbe anche lanciato in aria.

Poi, dopo una serata a base di birra e gin tonic, è finita con due uomini nella loro roulette e lì si sarebbe addormentata, senza rendersi conto di essersi sdraiata sopra suo figlio. La sorella l’ha poi raggiunga e ha notato del sangue che usciva dal naso del bambino. Ha chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e il bimbo è morto soffocato. La Tilby è stata condannata a 2 anni e 4 mesi di carcere. (t.d.b.)

(Fonte: Plymouthlive)