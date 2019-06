Condividi

Buona la prima per le ragazze della nazionale azzurra di calcio femminile che nella gara d’esordio dei mondiali in Francia hanno battuto per 2 a 1 l’Australia, riuscendo a ribaltare l’iniziale svantaggio. L’Italia si è imposta grazie a una doppietta di Barbara Bonansea e ai miracoli in porta di Laura Giuliani.

Il gol della vittoria è arrivato proprio nei minuti di recupero della gara disputata allo Stade Du Hainaut di Valenciennes. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Facebook – Barbara Bonansea)