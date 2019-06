Montegaldella (Vi), dramma della gelosia: uccide l’ex e tenta suicidio

Condividi

Dramma della gelosia sui colli Berici a Montegaldella (Vicenza) dove un uomo di 38 anni ha ucciso la sua ex, 43enne vicentina e accoltellato l’attuale compagno, un 45enne, con un coltello da sub, prima di rivolgere l’arma contro se stesso. Come riporta Luca Pozza sul Gazzettino, ora è piantonato in ospedale dove versa in gravi condizioni.

Il killer, Luigi Segantini, non aveva mai accettato la fine della relazione, avvenuta alcuni mesi prima. Non è ancora stato reso noto il nome della vittima, colpita almeno dieci volte. (t.d.b.)