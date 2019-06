Spiagge, manca personale per stagione estiva: «colpa del reddito di cittadinanza»

Condividi

«Invece che prendere 1100 euro lavorando hanno preferito prendere 780 euro restando a casa». Lo afferma il noto albergatore di Jesolo Amorino De Zotti, parlando della carenza di personale per la stagione estiva sulle spiagge venete. «È una situazione che rasenta il drammatico – aggiunge il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli – ma non è solo in Veneto, è così in tutta Italia».

Anche il sindaco di Gabicce Mare, nelle Marche, ha infatti lanciato l’allarme. «Molti giovani del sud che l’anno scorso avevano fatto la stagione nei nostri alberghi – ha detto Domenico Pascuzzi, in un’intervista al Resto del Carlino – quest’anno non sono voluti tornare a perché stavano percependo il reddito di cittadinanza. E se accettassero di tornare perderebbero l’assegno da oltre 700 euro che a loro basta per vivere». (t.d.b.)