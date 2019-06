Toninelli, il capro espiatorio di Brugnaro e Zaia sulle Grandi Navi

Condividi

Linkedin email

Insomma pare che sia colpa di Danilo Toninelli, se la settimana scorsa non è stato evitato l’incidente in laguna che ha ricordato a Venezia e al mondo la jattura delle mostruose imbarcazioni che passano a un tiro dal centro storico della fragilissima città galleggiante. Il sindaco Brugnaro, il governatore veneto Zaia, il vicepremier Salvini: tutti a puntare il dito contro di lui. Ora, il ministro delle infrastrutture a volte se le cerca, con certe sue gaffes da comunicatore ingenuo. Ma posto che su certi dossier (Tav, ponte di Genova ecc) sconta le contraddizioni dell’intero suo movimento, non si vede perché si debba buttare la croce addosso a lui, o solo a lui. Nel merito, e tanto meno nel caso della Grandi Navi, non è stato nè megliore né peggiore di altri ministri, leghisti compresi.

Gli accusatori dicono: giace nel cassetto da anni un progetto, quello che prevede lo scavo del canale Vittorio Emanuele per spostare il traffico a Marghera, approvato dal cosiddetto Comitatone che nel 2017 ha messo un timbro a generiche linee guida, dunque basterebbe il via libera. In realtà al ministero di ipotesi sul tavolo ce ne sono più di una decina, e Toninelli preferisce quelli con attracco a Chioggia o al Lido. Perchè? Perché l’idea – solo poco più di un’idea, appunto, neppure un mezzo studio – non avrebbe evitato proprio niente: come hanno scritto lo stesso Brugnaro e il prefetto in una nota, l’adeguamento del Vittorio Emanuele, utilizzando la bocca di porto di Malamocco, confermerebbe, testuale, la centralità dell’esistente Stazione Marittima. Che è proprio dove si dirigeva il transatlantico di domenica scorsa. Sempre il sindaco scrive che per le navi più grandi la destinazione finale potrebbe essere Marghera. Ed è qui il contrasto con Toninelli. Un contrasto che si attenua, quanto meno nella presunta illogica disponibilità del ministro a trovare soluzioni, se si ascolta quanto ha dichiarato in un videomessaggio su Facebook: Chioggia e San Nicolò del Lido sono le uniche «per le quali esistono già documenti corposi, con studi di fattibilità tecnico-economica. Li stiamo analizzando, assieme ai ministeri di ambiente e beni culturali. Nelle prossime settimane potremo affermare di aver trovato una soluzione definitiva. Soluzione che non farà sì che le grandi navi spariscano dal canale della Giudecca; ma si inquadra la situazione, si apre un cantiere, un’interlocuzione con le compagnie crocieristiche. Ci vorrà un pò di tempo, ma credo che una politica onesta debba dire ai veneziani che serve un tempo definito, arrivato il quale quel porto diventa l’alternativa». Da notare che la posizione sul business crocieristico attorno a cui erigono una palizzata difensiva Zaia e Brugnaro non sembra ideologica, da parte del pentastellato titolare del Mit: non immagina una Giudecca in cui sparisca magicamente il transito. Punta piuttosto a un compromesso con le stesse compagnie.

Siccome sono anni, forse per non dire decenni, che il pericolo Grandi Navi viene rimosso, aggirato, coperto di proclami e annunci ma poi irrimediabilmente lasciato lì perchè, come rivendica Zaia, l’economia deve girare, l’atteggiamento del vituperato Danilo non pare irragionevole, semmai il contrario. Semmai più vicino ai suoi detrattori che, per esser chiari, a chi ha manifestato ieri immaginando le mega-navi fuori da Venezia e stop. Semmai, gli si può e si deve addebitare di aver atteso pure lui, sia pur per ultimo, la rischiata tragedia per riattivarsi. Ma questa è una tara tipicamente italiana: ci si muove soltanto quando succede un disastro, o lo si sfiora tanto così. Un male parente stretto dell’altro, l’ipocrisia. E qui un altro ministro in quota 5 Stelle, quello della cultura Alberto Bonisoli, ha alzato il tappeto: «Oggi tutti dicono di non volere che le grandi navi passino per il canale della Giudecca. Anche quelli che hanno fatto ricorso al Tar contro il vincolo del Ministero dei beni culturali sul Canal Grande, sul Bacino di San Marco e sul Canale della Giudecca. Per coerenza, ora ritirino il ricorso. Basta ipocrisia» (Il Fatto Quotidiano, 3 giugno 2019). Il decreto Clini-Passera, che vieta il passaggio oltre le 40 mila tonnellate di stazza nel bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca, è del marzo 2012. In assenza di alternative, è rimasto inattuato per sette lunghi anni. Toninelli non sarà un’aquila, ma è al governo da uno. I lavori sul Vittorio Emanuele caro a Brugnaro e Zaia durerebbero non meno di tre o quattro. Vediamo cosa propone di progettualmente concreto il bistrattato Toninelli. Solo dopo si potrà bersagliarlo di legittime critiche. Non adesso. E non senza neppure aver ascoltato quel che ha detto.

(ph. Imagoeconomica)