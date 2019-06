Verona, cani sul balcone: multe fino a 500 euro

Condividi

A Verona come in molte città con l’arrivo dell’estate aumentano i casi di cani lasciati sul balcone. Ma, come riporta Michela Nicolussi Moro sul Corriere di Verona il Comune ha deciso di usare la linea dura e se l’animale viene lasciato fuori sul balcone per molte ore è considerato maltrattamento.

La sanzione prevista va dai 25 ai 500 euro. Nel capoluogo scaligero ci sono 4 vigili specializzati nella tutela degli animali, spesso purtroppo abbandonati anche in auto o usati per l’accattonaggio. Si calcola che in città ci sia circa un cane ogni 10 abitanti. (t.d.b.)

